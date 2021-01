Nicole Moscariello è la seconda moglie di Andrea Roncato. Il loro amore va a gonfie vele nonostante i 20 anni di differenza.

La Moscariello non fa parte del mondo dello spettacolo e sui social è molto discreta. Infatti i suoi profili sono privati e per questo non hanno molti follower.

Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato. Si sono sposati nel 2017

Nicole e Andrea Roncato si sono sposati nel 2017 dopo un fidanzamento durato ben sette anni.

La Moscariello non è un volto noto nel mondo del cinema o della tv ma sua figlia sì. Infatti Nicole è la mamma della bravissima attrice Giulia Elettra Gorietti.

Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato. La figlia Giulia Elettra Gorietti è un’attrice

Sarebbe stata proprio la Gorietti a farli conoscere. Infatti Giulia è in ottimi rapporti con il ‘collega’ Roncato.

Gorietti nasce a Roma, da padre Italiano e madre di origini tedesche e portoghesi. Dopo essere stata la compagna di Lorenzo De Silvestri per cinque anni, ha avviato una relazione con il calciatore Pietro Iemmello; il 18 giugno 2018 hanno avuto la loro prima figlia, Violante.

Come spiega Wikipedia, studia recitazione frequentando alcuni laboratori con Gisella Burinato e presso l’associazione culturale Mondo artistico.

Nel 2003, a 14 anni, fa il suo debutto cinematografico con il film Caterina va in città, diretto da Paolo Virzì, nel quale recita insieme a Margherita Buy e Sergio Castellitto.

Da lì è arrivato il grande successo grazie a Tre metri sopra il cielo (2004), regia di Luca Lucini, che la dirige anche nel cortometraggio La notte bianca e partecipa al film L’uomo spezzato (2005), regia di Stefano Calvagna.