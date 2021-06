Nicole Rossi chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Il Collegio, Pechino Express, Instagram. L’influencer Nicole Rossi prende parte questa sera 8 giugno al programma Game of Games – Gioco Loco. Il programma condotto da Simona Ventura è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia e carriera di Nicole Rossi

Nicole Rossi è nata il 30 marzo del 2000 a Roma. Ha 21 anni. Ha conseguito la maturità presso il liceo Margherita di Savoia di Roma. Ha frequentato anche il Workshop Studio Emme nel 2017 e i corsi dell’Accademia di arte e spettacolo Work Art Society nel 2014 e dell’Accademia teatrale.

Il fidanzato, Instagram, la vita privata

Vive e studia a Roma. Il suo fidanzato si chiama Riccardo Paolino, conosciuto in Sardegna, e i due pubblicano spesso foto insieme. Tra i due ci sono degli anni di differenza, lui è più grande. Sul suo profilo Instagram conta più di 500mila followers: (@iam.rouge).

Il Collegio e Pechino Express

Nicole Rossi raggiunge la notorietà televisiva nel 2018, grazie alla sua partecipazione alla terza edizione de Il Collegio, il docu-reality in onda su Rai2 ambientato in una scuola anni ’60. Nel 2020 partecipa come concorrente all’ottava edizione di Pechino Express, vincendo. E’ protagonista di una puntata di Le storie di Mirko su Rai Play, e ospite del programma Una pezza di Lundini su Rai2.

Nel 2020 pubblica un libro, Isolament(e)o, dedicato ai ragazzi come lei. “Quella rabbia che per anni mi aveva incendiato l’anima, ora avevo imparato a usarla per riscaldare la mia vita. Mi sentivo, dopo tanti anni da LOSER, una LOVER completa.”