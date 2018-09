ROMA – “Io sono una Larini, la mia famiglia è benestante”. È stato il tormentone di Nicoletta Larini, sofferente per i comportamenti di Stefano Bettarini a Temptation Island Vip.

Qual è questa famiglia “benestante”, chi sono i Larini? Nicoletta è la figlia di Nicola Larini, pilota di Formula 3, Dtm e Formula 1. È stato anche in Ferrari, per anni come tester e gareggiando occasionalmente. Il suo miglior risultato fu un secondo posto al Gp di San Marino del 1994, il Gran Premio dove perse la vita Ayrton Senna.

Durante la puntata, Stefano Bettarini non si presenta al confronto richiesto da Nicoletta. Le lacrime al falò si sprecano. Simona Ventura prova a far capire, dall’alto della sua esperienza con Bettarini, che dovrà sfruttare le prossime settimane per dare una dimostrazione di crescita e maturazione: “Stefano è fatto così, fa delle provocazioni perché vuole che tu cresca”. Nicoletta accetta la sfida.