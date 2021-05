Nicoletta Manni chi è, età, fidanzato Timofej Andrijashenko, fisico, Instagram e vita privata

Chi è Nicoletta Manni, età, fidanzato Timofej Andrijashenko, fisico, Instagram e vita privata della prima ballerina della Scala. Nicoletta Manni è infatti tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nata, età e biografia di Nicoletta Manni

Nicoletta Manni è nata a Galatina in provincia di Lecce il 28 agosto del 1991 e ha quindi 29 anni di età. E’ una danzatrice italiana, prima ballerina al Teatro alla Scala dall’aprile 2014. Originaria di Santa Barbara, frazione di Galatina (Lecce), inizia la danza da giovanissima a Copertino, nella scuola diretta dalla madre. A 11 anni supera con il massimo dei voti gli esami della Royal Academy of Dance, e a 12 anni viene ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Si diploma nel 2009.

Subito dopo il diploma è ingaggiata dallo Staatsballett di Berlino, dove resta fino al dicembre 2012 danzando in pezzi classici e contemporanei. Nel 2013, su invito del direttore Makhar Vaziev, partecipa alle audizioni per il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e si classifica al primo posto. Nell’aprile 2014 Nicoletta Manni è nominata prima ballerina.

Fidanzato Timofej Andrijashenko e vita privata di Nicoletta Manni

Per quanto riguarda la sua vita privata, il fidanzato di Nicoletta Manni è il ballerino russo Timofej Andrijashenko. I due si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, per il premio Mab. Erano entrambi in gara e si sono innamorati poco dopo. Nicoletta Manni ha rivelato che per la coppia non esiste un preciso anniversario, dato che lei e lui ricordano una diversa data dell’inizio del loro amore.

Il profilo Instagram e il fisico di Nicoletta Manni

Per quanto riguarda il suo fisico, Nicoletta Manni in diverse interviste ha sempre detto che il suo segreto è l’alimentazione. In questo le origini pugliesi l’aiutano molto, consentendole una dieta mediterranea da abbinare all’esercizio fisico che fa quando danza. Qui il profilo Instagram ufficiale di Nicoletta Manni. Chi è Timofej Andrijashenko.