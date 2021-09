Nicoletta Orsomando chi era: ex marito Roberto Rollino, figli, vita privata, età morte, peso, altezza della storica annunciatrice Rai (foto Ansa)

Chi era Nicoletta Orsomando: ex marito Roberto Rollino, figli, vita privata, età morte, peso, altezza della storica annunciatrice Rai. Nicoletta verrà ricordata nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv che va in onda su Ra 1 dalle ore 14:00.

Dove e quando è nata e morta, età decesso, peso e altezza di Nicoletta Orsomando

Era nata a Casapulla (Caserta) l’11 gennaio del 1929. E’ morta a 92 anni in un ospedale di Roma dove era ricoverata in seguito ad una malattia. Non ci sono informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

L’ex marito Roberto Rollino, i figli: la vita privata di Nicoletta Orsomando

Nel 1957 sposò il giornalista Roberto Rollino; dalla loro unione nacque Federica. Dopo sei anni i due si separarono, per poi divorziare negli anni settanta.

”Signore e signori buonasera” la frase marchio di fabbrica di Nicoletta Orsomando

”Signore e signori buonasera” disse la sua prima volta davanti alle telecamere, annunciando un documentario del National Geographic, e quella frase è diventata un marchio di fabbrica.

Nelle interviste che ha concesso negli ultimi anni ha raccontato di una televisione cresciuta con lei, molto diversa da quella attuale, di cui rimpiangeva la trasmissione dei concerti, delle opere liriche e soprattutto delle commedie teatrali.

A spingerla e sostenerla perché entrasse nel mondo dello spettacolo fu il padre Giovanni Orsomando che suonava il clarinetto solista nella banda di fanteria.

Oltre che annunciatrice, la Orsomando è stata anche presentatrice ed ha inoltre partecipato a vari programmi tv. Nel 1966 conduce “Un disco per l’estate”, l’anno prima inaugura insieme a Jader Jacobelli “La giornata parlamentare”, trasmissione poi diventata “Oggi al Parlamento”.