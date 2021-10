Nicoletta Romanoff chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, marito, figli, vero nome, Giorgio Pasotti. L’attrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno a partire dalle ore 14.

Dove e quando è nata, vero nome e genitori di Nicoletta Romanoff

Nicoletta Romanoff è il nome d’arte di Nicoletta Consolo. L’attrice è nata a Roma il 14 maggio 1979, ha quindi 42 anni ed è nata sotto il segno zodiacale del Toro. La Romanoff è secondogenita del penalista Giuseppe Consolo, già parlamentare di An e di Futuro e Libertà, e di Natalija Nikolaevna Romanoff. Da qui Nicoletta ha preso il cognome per farlo suo nome d’arte. Sua madre è figlia di Nicola Romanovič Romanov, pretendente al trono russo fra il 1992 e il 2014. Quindi, attraverso sua madre, l’attrice è diretta discendente degli zar di Russia.

La morte del fratello Enzo Manfredi, marito e figli

Nicoletta aveva un fratello, Enzo Manfredi, di due anni più grande, morto suicida nel 1997. Si sposa giovane con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, da cui ha avuto due figli, Francesco (nato il 30 luglio 1999) e Gabriele (nato il 21 novembre 2000).

La storia con Giorgio Pasotti

Si separa nel 2004 e intraprende una storia con l’attore Giorgio Pasotti. Il 19 gennaio 2010 nasce la sua terza figlia Maria; nel 2014 la coppia si è separata. Nel giugno 2018, dalla relazione con il compagno Federico Alvera, iniziata nel 2014, ha avutola sua quarta figlia, Anna.

Carriera

Dopo aver frequentato il liceo linguistico, studia veterinaria a Parigi, dove fa anche esperienze come modella. Raggiunge la popolarità nel 2003 con il suo primo lavoro come attrice nel film di Gabriele Muccino Ricordati di me, dove interpreta il ruolo di Valentina, una ragazza che vuole intraprendere la carriera di showgirl.

Grazie a questo film, sempre nel 2003, riceve al Taormina Film Fest il premio Guglielmo Biraghi, dedicato alle giovani promesse dell’anno, e riceve una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Lo stesso anno è protagonista di Affinità elettive, un cortometraggio di 18 minuti, diretto sempre da Muccino per promuovere la Lancia Y.

Nel 2005 è protagonista, insieme a Giorgio Pasotti, della miniserie tv in due puntate, trasmessa da Rai 2, Un anno a primavera. Interpreta il ruolo di Angela, una ragazza che soffre di crisi di panico e forti stati d’ansia che le derivano dalla traumatica esperienza di un incidente automobilistico dove muore la madre.

Nel 2006 gira il film Cardiofitness, prodotto da Rai Cinema e Palomar, diretto da Fabio Tagliavia e tratto dal libro omonimo dell’autrice torinese Alessandra Montrucchio. Nell’autunno dello stesso anno gira il film tv sulla vita di Marco Pantani, Il Pirata – Marco Pantani, in onda su Rai 1 il 5 febbraio 2007, in cui interpreta il ruolo di Christina, la fidanzata del ciclista. Nella primavera del 2013 è concorrente di Altrimenti ci arrabbiamo, talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci.

Nicoletta Romanoff, filmografia e televisone

A seguire tutte le apparizioni al cinema e in tv di Nicoletta Romanoff.

Ricordati di me, regia di Gabriele Muccino (2003)

Cardiofitness, regia di Fabio Tagliavia (2007)

Dalla vita in poi, regia di Gianfrancesco Lazotti (2010)

Posti in piedi in paradiso, regia di Carlo Verdone (2012)

Crushed Lives – Il sesso dopo i figli, regia di Alessandro Colizzi (2015)

La casa di famiglia, regia di Augusto Fornari (2017)

Le verità, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo (2017)

Gli anni più belli, regia di Gabriele Muccino (2020)