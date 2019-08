ROMA – Le due Iene Nicolò De Deviitis e la bella Veronica Ruggeri stanno insieme. Lei è l’ex fidanzata di Stefano Corti, un’altra Iena ora impegnata ora con Bianca Atzei.

La notizia era trapelata nei giorni scorsi. Ora è Nicolò a voler raccontare della sua relazione con Veronica nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia. I due, dopo aver deciso di vivere la loro storia d’amore lontana dall’occhio indiscreto di fotografi e telecamere, hanno deciso di rilevare qualche piccolo dettaglio. A farlo è Deviitis che racconta: “Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”.

La loro è insomma una relazione agli arbori. Al momento i due si trovano in vacanza insieme a Formentera, ma continuano a volersi vivere il loro amore a distanza per vie del lavoro. Per evitare di soffrire di nuovo, i due hanno insomma deciso di viversi la relazione in maniera molto tranquilla.