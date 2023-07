Nicolò De Devitiis, chi è il noto inviato del programma Le iene

Nicolò De Devitiis è noto al grande pubblico per essere uno degli inviati del programma Le iene. Ma la sua carriera è andata oltre lo storico programma di Italia 1, estendendosi anche al mondo della radio. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata di Devitiis.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Nicolò De Devitiis

Nicolò De Devitiis è nato a Roma il 6 luglio del 1990. Ha 33 anni. Si laurea in economia e consegue la laurea magistrale in marketing e comunicazione d’impresa. Appassionato di ciclismo e fotografia, dopo gli studi diventa il primo bike blogger italiano. Viene poi invitato ad alcuni programmi televisivi e radiofonici e nel 2014 entra nel cast del programma Le Iene.

Veronica Ruggeri, figli, Instagram, vita privata di Nicolò De Devitiis

Il conduttore ha avuto una relazione con Eleonora Pedron, ex moglie di Max Biaggi. Dal 2019 è legato sentimentalmente a Veronica Ruggeri, una relazione confermata dallo stesso conduttore a Grazia: “Mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”. La coppia non ha figli. Profilo Instagram: divanoletto.

La carriera di Nicolò De Devitiis

Nel 2018 De Devitiis conduce la seconda edizione di DanceDanceDance e l’anno successivo incide con il gruppo indie Legno il singolo All you can eat. Durante l’edizione di Sanremo 2020 conduce Guess The Artist e nello stesso anno Best Of Twenty #summer. Sempre nel 2020 conduce la 50ª edizione del Giffoni Film Festival e, insieme a Guido Meda, il programma On The Road Again. Dal 2021 conduce su Radio Zeta Collettivo Zeta con il cantante Alfa. Nel 2022 conduce Battiti Live presenta: MSC Crociere – Il viaggio della musica, spin-off dell’omonimo programma con Elenoire Casalegno.

