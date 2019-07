ROMA – Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, è finita in ospedale a Ostia, sul litorale romano. E’ stata lei stessa a renderlo noto attraverso una Stories su Instagram.

Ecco il messaggio: “Dopo ipotesi di appendicite e cose varie, alla fine tutto a posto. C’è un piccolo problema da risolvere . Però si risolve, niente di grave”.

“Fondamentalmente ho avuto dolori molto forti al basso ventre. Molto, molto forti, sembrava che mi stessero strappando l’utero verso il basso. Non è stato piacevole. Ho preso un antidolorifico al mattino e uno al pomeriggio. Poi ho vomitato. Ho passato una serata molto piacevole all’ospedale Grassi. Però tutto a posto, sono un po’ distrutta”.

Nilufar Addati e l’addio a Giordano Mazzocchi.

Qualche tempo fa Nilufar aveva fatto parlare per il suo addio a Giordano Mazzocchi. Le voci sulla fine della relazione avevano suscitato la curiosità dei follower della ragazza, che sui social la subissavano di domande, tanto da indurla a scrivere: “Me lo chiedete in centinaia, sono in pace con il mio presente, credo sia da stupidi far finta che una persona non esista o che peggio non sia mai esistita (soprattutto se c’è della legittima curiosità da parte vostra), quindi rispondo senza alcun problema. Come ho detto sono in pace con il mio presente, non abbiamo alcun tipo di rapporto, non ci sentiamo se non per ricorrenze varie”. (Fonte Instagram)