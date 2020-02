ROMA – Situazione surreale a Live Non è la d’Urso, dove Barbara d’Urso ha prima annunciato la presenza di Nina Moric che invece diserta l’ospitata e poi attacca la conduttrice direttamente dal divano di casa, dandole della bugiarda. Il programma prevedeva un faccia a faccia tra la modella e Luigi Favoloso.

“Per ragioni di giustizia, confermo la mia scelta di non partecipare ad alcuna trasmissione televisiva che tratti delle vicende giudiziarie, per le quali c’è un’indagine corso da parte della Magistratura”, aveva scritto Nina pochi giorni fa.

La conduttrice non ha preso bene l’assenza della Moric e ha dichiarato: “Il rispetto da parte di Nina Moric non me lo aspetto più, quindi per me può fare quello che vuole. Lei la parola rispetto non la conosce! Poi puoi scrivere la lettera, la letterina di Natale, la letterina a voi, la leggerò. Io sono abituata veramente a tutto. In 43 anni non mi è mai successo di fare 5 ore di diretta in uno studio vuoto e credimi per chi è abituato al supporto e calore di 300 persone è devastante. Ma vado avanti, non me ne frega niente. Nina Moric ha deciso oggi di non venire? Va bene così, spero tu sia felice a casa tanto io vado avanti lo stesso”.

In tempo reale Nina Moric ha smentito la conduttrice con l’ennesimo post su Instagram dandole a tutti gli effetti della “bugiarda”. Barbara d’Urso poco dopo, fa una precisazione sulla lettera di Nina Moric annunciata inizialmente: “L’intermediario ci ha detto che Nina era lì, come Silvio Pellico, a scrivere una lettera, pare non sia così”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)