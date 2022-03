Nina Moric chi è: dove e quando è nata, età, altezza, biografia, fidanzato, figlio

Nina Moric sarà una delle ospiti di Verissimo. Dove e quando è nata? Quanti anni ha? E’ sposata? Ha figli? Tutto quello che sappiamo sulla showgirl.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Nina Moric

Nina Moric è nata a Zagabria, in Croazia, il 22 luglio del 1976 (segno zodiacale cancro). La showgirl, alta 180 cm, quindi ha 46 anni.

Nina è figlia di un matematico e di un’economista. Da loro, come ha raccontato più volte lei stessa, ha ereditato la passione per la cultura. La Moric ha anche studiato Giurisprudenza nel suo Paese senza però laurearsi. Nina Moric è poi entrata nel mondo della moda grazie a Gianni Versace.

La carriera di Nina Moric in televisione

Nei primi anni del duemila Nina Moric si fa notare posando senza veli su Max e For men. Nel 2011 partecipa anche ad alcuni reality come “I raccomandati” e “L’Isola dei Famosi” dove l’anno successa ritorna nelle vesti di opinionista. Negli anni successivi Nina è costantemente invitata in vari programmi televisivi, specialmente i salotti di Canale 5.

Fabrizio Corona, Luigi Maria Favoloso, fidanzato, marito, figlio e vita privata di Nina Moric

Tanti gli amori che Nina Moric ha collezionato negli anni: Fabrizio Corona – con cui ha avuto un bambino, Carlos -, Luigi Maria Favoloso e l’ultimo in ordine cronologico imprenditore Vincenzo Chirico.