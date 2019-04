ROMA – Nina Moric ci informa che Fabrizio Corona in carcere ha avuto un po’ di febbre ma sta bene. La modella croata ha risposto (come fa di consueto) a 10 domande su Instagram Stories, su argomenti che hanno spaziato da Corona alle sue ultime apparizioni in tv fino ad Asia Argento.

Questo ha detto su Corona: “Ho saputo che ha la febbre, ma sta bene”. Poi a chi le chiede se Fabrizio potrebbe ammazzarsi in carcere (lo aveva paventato Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico, ndr). “Non credete a chi spara c….te tipo Urtis che dice che potrebbe suicidarsi. Sono c… che dicono giusto per far parlare gli idioti”. Poi dice che Carlos (il figlio avuto con Corona) sta andando a trovare il papà in carcere, ma non con lei: “Per ora lo ha portato la nonna, ma se capita lo porterò anche io”.

Infine una stilettata a Karina Cascella, con cui c’è stato un acceso diverbio durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso: “I talk show dovrebbero essere come lo sport. Finiti ci si dovrebbe stringere la mano e pensare alla prossima partita. Se lei continua a parlare vuol dire che ha una vita vuota”. (Fonte Instagram).