Nina Moric: “Drogata o ubriaca da Barbara d’Urso? Ecco la verità”

ROMA – Nina Moric, ospite di Live – Non è la d’Urso, si è sottoposta alla macchina della verità per confermare la sua verità sul caso Luigi Favoloso.

I fan di Nina Moric però, durante la sua ospitata, hanno notato qualcosa di strano. Il suo comportamento, il comportamento della Moric non ha preoccupato solo i fan ma anche la stessa Barbara d’Urso tanto che alla fine anche la conduttrice si è sentita in dovere di chiederle se si sentisse bene. La Moric, secondo più di qualcun uno, è sembrata un po’ in confusione. Ma cosa è successo? Cosa è successo alla Moric?

A chiarirlo è lei stessi sui suoi social:

“Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto? Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano – scrive Nina Moric sul suo profilo Instagram – i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto. Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso, Instagram.