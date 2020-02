ROMA – “Mia madre è stata picchiata”. A parlare per la prima volta è Carlos Maria Corona, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, che in un video pubblicato tra le Instagram Story della modella, ha voluto prendere le difese della madre, riguardo alla brutta vicenda che l’ha vista coinvolta con Luigi Mario Favoloso.

Dopo una misteriosa sparizione, durata oltre un mese, l’ex compagno della Moric è stato protagonista di un acceso confronto a Live Non è la d’Urso nel quale ha sostenuto che le prove mostrate dalla Moric delle presunte violenze subite sarebbero false: i lividi, a suo dire e a detta anche di alcuni chirurghi estetici, sarebbero compatibili con i segni di una micro liposuzione.

Ma ora a confermare la versione della Moric è proprio il figlio, che a quanto sembra sarebbe stato testimone di quelle violenze. “Volevo chiarire la questione tra me, mia mamma e Luigi – ha spiegato il 17enne – Deve essere ristabilita in modo chiaro perché attualmente, dato che la verità non si è espressa in televisione, è una verità parziale. Perché? Le violenze su mia madre, sia di tipo fisico che psicologico, ci sono state. Io lo posso affermare, ma dato che molti sono scettici servono le prove tangibili. In ogni caso c’è stato un episodio di violenza”.

Quindi Carlos Maria ha voluto precisare riguardo ai ritocchi estetici cui la madre si sarebbe sottoposta: “Un ultimo ragguaglio: volevo dire che le parole espresse da Michele e Loredana (i genitori di Favoloso, ndr) non sono inerenti al caso di mia mamma perché la maniera in cui lei è esteticamente è perché ha caratteristiche genetiche di questo tipo, dunque modificazioni del suo corpo non sono inerenti a mia mamma. Di conseguenza, c’è stata un’attribuzione che può corrispondere a qualcosa di altro”.

Dal suo canto Luigi Mario Favoloso non è rimasto a guardare e, sempre via social, ha fatto sapere di essere dispiaciuto per come la ex compagna starebbe manipolando il figlio. “Mi dispiace vedere un’anima pura, un ragazzo d’oro, minorenne, buttato così in pasto ai social – ha scritto l’ex della Moric – spero che qualcuno capisca la gravità di quello che sta succedendo e li aiuti entrambi”.

Fonte: Instagram