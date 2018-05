ROMA – Nina Moric appare poco in tv, ma quando appare fa sempre discutere. Come dopo la sua visita alla Casa del Grande Fratello, dove si trovava, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] prima di essere espulso, l’ex compagno Luigi Favoloso come concorrente.

L’ex modella croata è andata per chiarire con lui, che nella Casa ha avuto qualche flirt di troppo, e si è fatta notare non solo per certe sue frasi ficcanti, ma anche per la sua eccessiva magrezza, tanto che lo stesso Favoloso gliel’ha detto.

Sui social, però, molti utenti più che ad un dimagrimento hanno pensato ad un nuovo intervento di chirurgia estetica. Ma Nina Moric ha risposto a tono. Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha scritto:

“La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto”.

E poi, in risposta ad un utente che le ha scritto “Nina eri così bella, cos’hai combinato con la chirurgia? Sei irriconoscibile”, ha replicato: “Nulla. Che cavolo state dicendo, non ho mai rifatto naso… bla bla bla!!! Vedere marcio in tutto non vi rende migliori”.