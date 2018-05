ROMA – Lo scontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso durante la diretta della quinta puntata del Grande Fratello è diventato un cult sul web soprattutto grazie alle frasi della modella croata. Il confronto tra i due ha mostrato l’altra faccia della celebrità. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La coppia infatti, come rivelato ieri sera, 15 maggio, ha perso un bambino. Una confessione che la Moric non gli ha perdonato. “Dovresti farti un esame di coscienza, ma non lo passeresti neanche copiando”. Il litigio prosegue con Nina Moric che gela Favoloso: “Un purosangue non fa mai a gara con i pony”.

Al centro della discussione non c’è solo la storia d’amore, ma la voglia della modella croata di volersi completamente dissociare dai comportamenti del suo fidanzato: “Voglio salutare il mio amico particolare Simone. Lui ha rispettato la sua donna, cosa che Luigi non ha fatto”. Favoloso non la prende bene: “Non farmi la morale, tu conosci la mia ironia più di chiunque altro”.