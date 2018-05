ROMA – Nina Moric torna in studio al Grande Fratello e scopre in un video le cattiverie dette nei suoi confronti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Cominciamo dall’inizio”, le ha detto Barbara D’Urso, e insieme le due hanno ripercorso gli eventi della scorsa puntata.

La conduttrice ha ricordato il suo ingresso nella Casa e ha poi mandato in onda un video con le cattiverie dette sul conto della ex modella croata sui social. “Chi scrive queste cose sui social è vittima di se stesso, ha commentato Moric. Faccio la modella, sono sempre stata magra” dice la Moric indignata. “Ognuno ha il diritto di ingrassare o dimagrire se sta male”, ha commentato la D’Urso. prendendo le sue difese.

Poi Nina Moric e Luigi Favoloso sono passati a parlare della loro relazione. “Luigi cosa è successo questa settimana?”, domanda Barbara D’Urso. Luigi dice di non aver più visto la sua ex compagna dalla scorsa puntata, ma la Moric nega: “Ci siamo visti ieri e oggi!”. Favoloso si difende: “Sono innamorato di Nina, devo farmi perdonare da lei. Ma bisogna chiarire anche altri suoi aspetti”.

A quel punto, però, va in onda un video con l’ipotetico bacio tra Favoloso e Mariana, smentito però dagli altri inquilini. Nina Moric prende le difese del compagno. E Barbara D’Urso commenta: “Il gesto di Nina, di giustificarti, rappresenta un grande donna”.