ROMA – Nina Moric, insieme a suo figlio Carlos Maria, si trova a Zanzibar per trascorrere un po di giorni di vacanza. La modella croata però, pare che non abbia passato un bel momento. L’ex moglie di Fabrizio Corona, pare che abbia accusato un forte malore durante il soggiorno nell’isola africana. La notizia non è tardata ad uscire sui social, suscitando un po’ di preoccupazione tra i suoi follower.

Durante la vacanza a Zanzibar, Nina Moric ha accusato un forte malore. Secondo quanto scritto sui social da lei stessa, avrebbe bevuto un bicchiere d’acqua dal rubinetto accusando successivamente forti dolori. La situazione, come da lei successivamente comunicato, è migliorata ma in molti si sono spaventati per lo stato di salute della modella. (fonte INSTAGRAM)