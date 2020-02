ROMA – Nina Moric si è sottoposta al test della macchina della verità dopo aver accusato Luigi Mario Favoloso di presunte violenze. Entrambi erano ospiti (la modella croata in collegamento) ieri sera, domenica 16 febbraio, a Live non è la D’Urso. È stata proprio la Moric a chiedere a Barbara d’Urso di farlo, per dimostrare che le sue accuse nei confronti dell’ex sono fondate.

La showgirl croata però è apparsa fin da subito “strana”. In tantissimi sui social hanno fatto notare preoccupati come ogni volta che veniva inquadrata sembrava sempre sul punto di cadere addormentata e la cosa non è sfuggita neanche alla conduttrice che ad un certo punto le ha chiesto preoccupata: “Nina ma stai bene?“.

“Mi sento bene, ma questa parodia mi fa star male, perché ho subito violenza. Voglio chiudere il sipario su questo spettacolo. Sono stanca, Barbara. Sono veramente stanca” le ha replicato la Moric. Poi visibilmente affaticata ha proseguito: “Ci sono sedi opportune… Io mi sento… Lasciamo perdere. Ci sono sedi opportune per chiarire queste cose”.

Mentre rispondeva alle domande della macchina della verità il suo modo di parlare era molto strano. Così Favoloso l’ha attaccata: “La regola della macchina della verità è che una persona non deve essere sotto l’effetto di alcol, droga e psicofarmaci. Non voglio insinuare niente, ma nessuno ha controllato“.

Alla fine della puntata, dopo che sue risposte sono risultate tutte vere, Nina Moric è intervenuta su Instagram con varie Stories: “C’erano medici a casa che controllavano i miei battiti di cuore e tutto il resto […] Giustizia non lo fa nessun programma. Giustizia sia fa nelle sedi opportune. Da domani inizio a respirare, perché piano piano la verità sta uscendo fuori“. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)