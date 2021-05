Nina Rima, chi è, età, fidanzato, incidente e vita privata della modella che ha perso una gamba

Chi è Nina Rima, età, fidanzato, incidente e vita privata della modella che ha perso una gamba. Nina Rima infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Dove e quando è nata ed età di Nina Rima

Nina Rima nasce a Como nel 2000 e quest’anno compirà 21 anni di età. E’ una modella che ha esibito una grande prova di coraggio continuando a posare anche dopo un brutto incidente che le ha causato la perdita di un piede e di una parte della gamba sinistra.

L’incidente di Nina Rima

Nina Rima è stata vittima di un incidente stradale dove ha perso la gamba, amputata dal ginocchio in giù. Era il 21 aprile del 2017, e quel giorno ha cambiato la sua vita. “Io e il mio ex ragazzo abbiamo avuto un incidente stupidissimo. Non credevo di essermi fatta niente, ma quando ho cercato di alzarmi mi sono resa conto di non avere più il piede“, aveva raccontato Nina Rima a #CR4 La Repubblica delle Donne. “Ho iniziato sin da subito a postare sui social dall’ospedale, più che altro per far sapere ai miei amici dell’incidente. Poi, piano piano, a mostrare anche la mia gamba, fregandomene del giudizio altrui”.

Poi i suoi follower passano in poco tempo da 700 a oltre 100mila. “Lì ho capito che sarebbe potuto diventare un lavoro”. Chiara Ferragni l’ha definita un esempio. “Si può essere delle persone assolutamente perfette, anche con un problema così serio che può essere superato con la tenacia, il coraggio e l’entusiasmo”, aveva detto ancora Nina Rima.

Fidanzato e vita privata di Nina Rima

Per quanto riguarda la sua vita privata, oggi non sappiamo se Nina Rima abbia un nuovo fidanzato. “Mi scrivono tanti giovani, alcuni che hanno subito delle amputazioni, altri che hanno problemi con il proprio aspetto. Mi capita di parlare con delle ragazze sovrappeso che si considerano poco attraenti o addirittura brutte. Cerco di rassicurarle, di spingerle ad accettarsi per ciò che sono. È quello che ho fatto io dopo l’incidente, quando credevo che nessuno mi avrebbe accettata”, ha detto commentando la sua vita sui social.