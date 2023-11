Nino D’Angelo chi è, età, vero nome, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, biografia e carriera

Nino D’Angelo è senza dubbio uno dei cantanti più famosi della scena napoletana, con una carriera alle spalle impreziosita anche da diversi film nei quali recita mostrando tutta la propria simpatia. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo, all’anagrafe Gaetano D’Angelo, è nato a Napoli il 21 giugno del 1957. Ha 66 anni. Nasce nel quartiere di San Pietro a Patierno, nella periferia nordorientale della città, ma cresce in provincia di Napoli a Casoria. Primo di sei figli: seguono Giuseppe, Gennaro, Concetta, Dora e Milena D’Angelo. Di padre operaio (Antonio) e madre casalinga (Emilia).

Ebbe un’infanzia molto difficile e, a causa delle condizioni economiche della sua famiglia, lasciò presto la scuola e cominciò a lavorare come commesso in un negozio di scarpe. Subito dopo saltuariamente come cantante ai matrimoni e come gelataio alla stazione di Napoli Centrale.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, curiosità e vita privata

Il cantante si sposò in giovane età nel 1979 con Annamaria Gallo, dalla quale ha avuto due figli: Antonio (1979) e Vincenzo (1983). Vincenzo è un giornalista sportivo e lavora alla Gazzetta dello Sport. Antonio invece è un regista. Nel 2007 è uscito poi il cortometraggio che gli ha dato la possibilità di avere una candidatura al David di Donatello proprio nella sezione registi esordienti.

Da molti anni vive a Roma, in un’enorme villa con giardino e piscina. Molte foto della residenza appaiono sui social network. Il cantante ha infatti un account ufficiale molto seguito su Instagram.

Il cantante ha raccontato di aver sofferto di depressione. “Io non sapevo più chi ero, da una parte non potevo più continuare a fare la parodia di me stesso col caschetto d’oro, dall’altro rischiando il nuovo, mi aspettavano teatri vuoti”.

La carriera di Nino D’Angelo

Nei primi anni, oltre al lavoro, partecipò alla manifestazione Voci Nuove di Napoli e frequentò spesso la Galleria Umberto.Così, dopo una breve gavetta musicale, nel 1976 giunse a un immediato successo in ambito regionale col suo primo 45 giri, ‘A storia mia (‘O scippo), pubblicato grazie a fondi familiari. Il singolo diventa poi un album con lo stesso titolo che ebbe notorietà anche nelle altre regioni meridionali sfiorando le 50 000 copie vendute.

