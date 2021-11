Nino D’Angelo chi è: moglie Annamaria D’Angelo, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante

Chi è Nino D’Angelo: moglie Annamaria D’Angelo, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Il cantante sarà l’ospite d’onore dei Soliti Ignoti. In questo programma televisivo, cercherà di vincere soldi da donare in beneficenza. Infatti questa è la ‘versione vip’ del celebre programma tv condotto da Amadeus su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Nino D’Angelo

Il cantante campano è nato il 21 giugno 1957 (età 64 anni) a San Pietro a Patierno, Napoli. E’ alto 170 cm per un peso forma di poco più di sessanta chilogrammi. Nino D’Angelo, all’anagrafe Gaetano D’Angelo, è un cantautore, attore, compositore, sceneggiatore, regista e scrittore italiano.

La moglie, i figli, la vita privata di Nino D’Angelo

Si sposò in giovane età il 25 luglio 1979 con Annamaria Gallo, nata a Napoli l’8 agosto 1963 e cresciuta a Casavatore, dalla quale ebbe due figli: Antonio (1979) e Vincenzo (1983). Per il resto, non abbiamo altre notizie sulla sua vita privata.

La carriera di Nino D’Angelo

Il cantante napoletano ha una carriera lunghissima alle spalle. E’ impossibile riportare qui tutti i suoi successi, quindi ci limitiamo a citare le sue ultime opere musicali, dal 2000 ad oggi.