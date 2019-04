NAPOLI – Nino D’Angelo ha utilizzato i social per salutare un’ultima volta il suo cane Larts. Un breve ma triste messaggio quello che il cantante e attore napoleatno ha voluto dedicare al suo caro amico a quattro zampe. Nino, che recentemente ha partecipato alla 69° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Un’altra luce” che ha conquistato il pubblico, una canzone cantata insieme a Livio Cori, ha condiviso un video in cui gioca con Larts. La clip mostra il suo amico a quattro zampe che si prepara insieme al cantante ad una corsa.

Il post è stato accompagnato da un triste messaggio che ha inevitabilmente commosso i suoi follower: “Ciao Larts, amico mio più grande… Mi mancherai ogni giorno”.

I fan hanno commentato il video del cantante per esprimere il loro dolore per questa perdita. Molti infatti sono i fan che sanno cosa significhi perdere un amico a quattro zampe: ”Mi dispiace con il ❤ perché un amico così non si trova questo lo so per esperienza mi dispiace” commenta una utente. “So che è molto doloroso, da lassù però ti scondinzolerà più forte” aggiunge un altro. (fonte INSTAGRAM)