ROMA – “Se non sei in tv non esisti e io non venivo più invitato in televisione neppure a sventolare una bandierina”. Nino Formicola, in arte Gaspare, intervistato da Verissimo, confessa di aver passato un periodo molto brutto prima della vittoria dell’Isola dei Famosi:

“Ho passato anni terribili. La sorella della mia compagna, che era anche una mia amica, si è ammalata di tumore e in un anno è morta. Non ho fatto in tempo a riprendermi che neppure un anno dopo si è ammalato Andrea [Zuzzurro, NdR] che poi è morto”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

E ancora: “Sono rimasto senza lavorare per un anno e mezzo. Mi sono trovato a debuttare da solo sul palco a 60 anni e fortunatamente mi è venuto bene, lo spettacolo funziona”.