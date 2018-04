Nino Formicola contro Francesca Cipriani: "Mi stai sulle p***, sei ridicola, togliti..."

ROMA – Intervistato da Radio Radio, Nino Formicola (in arte Gaspare), il vincitore dell’Isola dei Famosi, se la prende con la sua collega Francesca Cipriani:

“Il pubblico si è stancato di certi programmi e certi personaggi… Personaggi che non si sa nemmeno che lavoro facciano. La Cipriani è l’esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda. Insegna alle ragazze che bisogna fare l’oca e non sapere fare niente per andare in tv. Mi sta sulle p***. Togliti questa maschera perché poi diventi ridicola”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Non si è fatta attendere la replica di Francesca Cipriani, ospite di Domenica Live:

“Nino odia i napoletani. Lo giuro su Dio. Più volte ha detto cattiverie su Rosa Perrotta e su tutti i napoletani”. Poi, parlando sempre con la D’Urso, la Cipriani ha svelato: “Nino non voleva neanche venire qua, ha detto che odia i programmi trash e che non sarebbe mai venuto. Lo diceva a tutti sull’Isola”.