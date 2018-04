ROMA – Nino Formicola, in arte Gaspare, ha vinto L’Isola del Famosi. Ma dopo i festeggiamenti ricorda i momenti bui passati soprattutto dopo la morte del collega e amico storico, Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro.

Il comico milanese, infatti, dopo la morte del compagno artistico ha visto molte porte chiudersi, e ha vissuto anni difficili, tanto che ad un certo punto lo ha sfiorato il pensiero di farla finita, come ha rivelato in un’intervista a Fanpage:

“Credo che sia capitato a tutti di pensare per un attimo a un gesto estremo. Quando si accavallano le cose e la vita sembra che ti vada contro, è difficile spiegare alla gente che tu, come tutti, sei una persona normale che ha bisogno di lavorare. C’è stato un giorno in particolare, un momento di scoramento in cui ho pensato di dire basta”.