MILANO – Nino Formicola alias Gaspare, vincitore dell‘Isola dei Famosi, rivela: “Con i soldi del premio pagherà alcuni debiti”.

Il comico l’ha confidato in un’intervista concessa al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato della sua vittoria inaspettata al reality show Mediaset:

“Mi hanno staccato la linea internet perché non ho pagato le bollette mentre ero via – confessa alla rivista -. Non mi aspettavo di resistere tutto questo tempo, figuriamoci di vincere, quindi mi tocca andare a spedire un fax per risolvere la situazione”.