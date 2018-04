ROMA – La magrezza raggiunta da Nino Formicola sull’ Isola dei Famosi ha messo in risalto un particolare che non è sfuggito agli occhi più attenti e maliziosi.

Qualcosa si era notato nelle ultime settimane, ma il confronto con lo specchio durante la penultima puntata ha fugato ogni dubbio.

Se qualcuno pensava che il gradino più alto del podio dei superdotati sbarcati in questi anni in Honduras spettasse di diritto a Rocco Siffredi, dovrà quantomeno ammettere che l’attore di film per adulti ha un rivale che sembra di tutto rispetto.