Nino Frassica, chi è, età. “Erano già le 7 e mezzo quella mattina dell’11 dicembre, e i miei genitori erano ancora indecisi se farmi nascere in casa o in ospedale. Mio padre preferiva che io nascessi in casa. Mia madre no: c’era troppo disordine…”.

Nino Frassica, chi è, età, l’autobiografia

Si raccontava così nell’autobiografia “70% vera 80 % falsa” (Mondadori) Nino Frassica, originario di Messina, uno degli interpreti più originali, ma anche amati, della comicità italiana.

Il comico sarà ospite di Maria De Filippi ad “Amici”, l’appuntamento con il sesto appuntamento serale è stasera 24 aprile in prima serata su Canale 5.

Nino Frassica, Messina 11 dicembre 1950. Non ha figli

Sposato con Daniela Conti, nel 1993 hanno divorziato, nel 2017 Nino si è risposato con Barbara Exignotis. Nino Frassica non ha figli (e comunque continuano a chiederglielo, quanti figli hai?). Vive a Roma, ma anche casa a Messina.

Renzo Arbore lo ha “scoperto” nel 1983

Diplomatosi al Piccolo di Milano dopo varie esperienze teatrali, Frassica viene scoperto da Renzo Arbore. Nel 1983 gli fa interpretare la parte del tecnico di Tele Ottaviano in ‘FF.SS. Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più’ bene?’.

Poi Arbore lo chiama nel 1985 al varietà Quelli della Notte, nella parte di frate Antonino da Scasazza, devoto di Sani Gesualdi (personaggio che parla un italiano pieno di errori).

Da quell’esperienza verrà tratto “Il libro di Sani Gesualdi”. Dopo avere recitato per Maurizio Nichetti nel film “Il Bi e il Ba”, nel 1987 Nino Frassica è ancora al fianco di Arbore in “Indietro tutta!”.

Dove crea il personaggio del “bravo presentatore”, parodia di un tipico conduttore tv: anche in questo caso, l’esperienza approderà in libreria.

Scelto da Sofia Coppola che lo vide in Indietro tutta!

Frassica ha lavorato anche decine e decine di film, soprattutto comici, in cui ha messo in mostra il suo umorismo leggero e dissacrante. Nel 2009 l’attore viene scelto dalla regista Sofia Coppola per interpretare il ruolo di presentatore del Telegatto nel suo film Somewhere. Frassica ha rivelato che la regista lo ha selezionato dopo aver visto alcuni filmati di Indietro tutta!

L’intervista doppia con Gabriel Garko

Il 10 febbraio 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove ottiene consensi di critica e pubblico per la sua intervista doppia con Gabriel Garko e per la canzone A mare si gioca, scritta con Tony Canto raggiungendo il picco di share con il 59,7%.

Don Matteo. “Terence Hill la persona più perbene che conosca”

Con Don Matteo e Terence Hill sono 20 anni di successo straordinario. “E’ la persona più perbene che conosca. Non ho mai incontrato una persona così. Un gran signore”.

Con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”

Nel programma di Fabio Fazio si è inventato anche la rubrica Novella Bella e il lettore con leggio. Comicità surreale, strafalcioni linguistici tra il catastrofico e il sublime: Frassica, in fondo, è diversamente poeta, prima che attore.