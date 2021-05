Nino Frassica chi è, età, vero nome, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Nino Frassica, età, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore che stasera sarà ospite a Top Dieci, game show su Rai 1 dalle ore 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome e biografia di Nino Frassica

Antonino Frassica, conosciuto come Nino Frassica, è nato l’11 dicembre del 1950 (età 70 anni) a Messina. Da giovane si è trasferito a Milano per studiare recitazione. Negli anni ’70 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi, nei quali Frassica si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica. E’ proprio grazie a quest’ultimo che Nino Frassica debutta al cinema nel 1983 con “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.

Nel 1985 Frassica partecipa al varietà Quelli della notte nella parte di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi, e nel 1987 a Indietro tutta!. Uno degli ultimi successi è la fiction televisiva Don Matteo, iniziata nel 1999 e giunta alla dodicesima stagione, con Terence Hill, Flavio Insinna e Simone Montedoro, in cui è coprotagonista e interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

Nel cinema ha recitato in molti film come: Vacanze di Natale ’91, Anno 90, Miracolo italiano, Baaria, Ecceziunale Veramente e Sei mai stata sulla luna.

La moglie, i figli: vita privata di Nino Frassica

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nino Frassica è stato sposato con Daniela Conti dal 1985 al 1993. Nel 2018 ha sposato Barbara Exignotis con la quale afferma di vivere una seconda giovinezza. La moglie ha una figlia di 19 anni, avuta da una passata relazione mentre l’attore siciliano non ha figli.