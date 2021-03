Nino Manfredi compie 100 anni: programmazione tv, film, speciali e documentari per celebrare i 100 anni di Nino Manfredi

Nino Manfredi 100 anni: programmazione tv, film, speciali e documentari per celebrare Nino Manfredi FOTO ANSA

Oggi 22 marzo 2021 Nino Manfredi avrebbe compiuto 100 anni, e così per celebrare la straordinaria carriera di uno degli attori più iconici del cinema italiano ci sarà una carrellata di capolavori tra film, sceneggiati, fiction e documentari. Ma anche interviste, materiali di repertorio, spezzoni di vita e di grande cinema per ricordare Nino Manfredi.

In particolare la Rai propone una programmazione dedicata che interesserà tv, radio, web e piattaforma digitale. Un racconto variegato ed emozionante per ricordare la vita e la carriera luminosa di uno dei più raffinati artisti del cinema internazionale.

La programmazione per i 100 anni di Nino Manfredi

Lunedì 22 apre la fitta serie di appuntamenti la notte di Rai Storia con il racconto di Nino Manfredi nella trasmissione “Il giorno e la storia” alle 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.00. Su RaiNews24 sarà proposta un’intervista al figlio Luca, autore di un libro pubblicato da Rai Libri. Alle 14.15 il testimone passa a Rai Movie che propone il celebre film Le avventure di Pinocchio, per la regia di Luigi Comencini, con Nino Manfredi al fianco di Gina Lollobrigida.

Alle 16.05 su Rai3 l’appuntamento è con “il grande freddo”, in onda con una puntata interamente a lui dedicata. Poi alle 16.40 si torna su Rai Movie per il film Café Express, con la regia di Nanni Loy, con Nino Manfredi, Adolfo Celi, Vittorio Caprioli. A seguire, alle 18.25, il film Operazione San Gennaro, la commedia d’azione firmata Dino Risi e premiata al Festival di Mosca 1967.

Gli altri programmi per i 100 anni di Nino Manfredi

Su Rai2, alle 21.20, sarà protagonista il documentario ”Uno, nessuno, cento Nino” firmato da Luca Manfredi. Un film che, nel centenario della sua nascita, racconta l’articolato e quasi “miracoloso” percorso di vita di Nino Manfredi, con inedite testimonianze dell’artista, alcune girate dal figlio regista, in occasione dei suoi ottant’anni. Alle 24.40 su Rai1 si continuerà a parlare del grande Nino con Maurizio Costanzo che ospiterà a “S’è fatta notte” il figlio Luca.

Grande anche il contributo di Radio3 che propone “Tanto pe’ sognà : il Cinema alla radio per i cent’anni di Nino Manfredi”. Dopo “Straziami ma di baci saziami” condotto da Enrico Magrelli, domenica 28 marzo sarà la volta di “Per grazia ricevuta” raccontato da Steve Della Casa. Per poi proseguire con la programmazione settimanale da lunedì 29 marzo a venerdì 2 aprile sempre alle 19.00. Quando i conduttori accompagneranno gli ascoltatori alla scoperta di film come I motorizzati e Questa volta parliamo di uomini.

Il ciclo si concluderà domenica 4 aprile con il Cinema alla radio dedicato a Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?, con Nino Manfredi al fianco di Alberto Sordi.