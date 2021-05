Noel Gallagher chi è: concerto primo maggio, canzone We’re On Our Way Now, età, altezza, moglie Sara MacDonald, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera (foto Ansa)

Chi è Noel Gallagher: concerto primo maggio, canzone We’re On Our Way Now, età, altezza, moglie Sara MacDonald, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera del cantante degli Oasis. La star della musica mondiale è l’ospite d’onore del concerto del primo maggio 2021.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Noel Gallagher

Il cantante è nato il 29 maggio 1967 (età 53 anni) a Longsight, Manchester, Regno Unito. Il suo non è un nome d’arte e fa parte del gruppo musicale Oasis composto anche dal fratello Liam. Riguardo l’altezza, stando alle informazioni raccolte sul web, sarebbe alto 174 cm.

La moglie Sara MacDonald, i figli: vita privata di Noel Gallagher

Noel sposò Meg Mathews a Las Vegas, in Nevada, il 5 giugno 1997. La figlia Anais (nome dato in onore della controversa scrittrice francese Anaïs Nin, fra le preferite della moglie) nacque a Londra il 27 gennaio 2000. Come scrive Wikipedia, i due divorziarono qualche mese dopo, curiosamente a due mesi di distanza dall’annuncio della separazione di Liam dall’attrice e cantante Patsy Kensit. Dopo la rottura Noel iniziò una relazione con la scozzese Sara MacDonald. I due si conobbero in un club a Ibiza, nel periodo in cui Noel aveva abbandonato il complesso durante il tour di Standing on the Shoulder of Giants. Si separarono per un breve periodo nel 2002, ma tornarono presto insieme. Il chitarrista ha dedicato Waiting for the Rapture alla nuova compagna, canzone contenuta nell’album Dig Out Your Soul. Hanno due figli: Donovan Rory MacDonald Gallagher, nato a Londra il 22 settembre 2007 (e il cui nome è un omaggio al chitarrista irlandese Rory Gallagher, scomparso nel 1995) e Sonny Patrick, nato il 1º ottobre 2010. La coppia si è sposata il 18 giugno 2011 al Lime Wood Hotel nel New Forest National Park. Il testimone di Gallagher in tal occasione è stato Russell Brand.

Noel Gallagher al concerto del primo maggio 2021, il nuovo singolo We’re On Our Way Now

Come detto, è l’ospite d’onore del concerto del primo maggio 2021. Si trova in Italia per presentare il suo nuovo singolo dal titolo We’re On Our Way Now. Per il resto, non ha bisogno di ulteriori presentazioni perché è uno dei cantanti più famosi del mondo.

Infatti, Noel Thomas David Gallagher è un cantautore, chitarrista e produttore discografico inglese, già componente, insieme con il fratello Liam, degli Oasis, tra i gruppi musicali di punta della scena musicale.