Noemi chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, marito, vita privata, Instagram, Sanremo, dimagrimento, dove vive, biografia e carriera. La cantante Noemi è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Ti amo non lo so dire. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Noemi

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è nata a Roma il 25 gennaio del 1982. Ha 40 anni. Nata da una famiglia calabrese di Reggio Calabria, nel 1983, a 19 mesi, fa le sue prime apparizioni televisive comparendo in uno spot della Pampers. Fin da piccola scopre la passione per la musica incoraggiata dal padre, ex chitarrista. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte e a 11 quello della chitarra. Conseguita la maturità al liceo classico nel 2001, si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi nel 2004 col massimo dei voti.

Prosegue gli studi sulla storia del cinema e della TV iscrivendosi a un corso di laurea magistrale, laureandosi con 110 e lode, nel 2006, in regia televisiva e cinematografica. A partire dal 2003, la cantante inizia la collaborazione con l’arrangiatore e compositore Diego Calvetti, incidendo dei demo contenenti cover di cantanti quali Aretha Franklin e Anastacia.

Marito, Instagram, curiosità, dove vive, vita privata di Noemi

Dal 2008 la cantante è legata sentimentalmente al musicista Gabriele Greco, facente parte della sua band in qualità di bassista. Nel 2018 i due si sposano a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. La coppia non ha figli. La cantante vive con suo marito a Londra: “Londra è una città che non si ferma mai e questa vitalità è contagiosa. La sera andiamo ai concerti, nei locali dove fanno la musica dal vivo. Dovunque ti giri c’è gente che crea, pensa, condivide. Per noi è una festa continua”, ha dichiarato la cantante in un’intervista. Profilo Instagram: noemiofficial.

Nel 2018 la cantante aveva postato sui social diverse foto che la mostravano molto dimagrita. Lei stessa ha poi rivelato a Vanity Fair di essersi sottoposta a una dieta personalizzata, predisposta per lei da un nutrizionista. Nel 2020, poi, ha adottato il Metodo Tabata per dimagrire: “Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io”, ha confessato la cantante.

La carriera di Noemi

Dopo diverse esperienze musicali, la cantante diviene nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risulta la cantante di maggior successo. Firma poi un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.

Nel 2022 partecipa nuovamente a Sanremo con il brano Ti amo non lo so dire.

Nel 2012 la cantante è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria.

