Noemi chi è, età, vero nome, marito, figli, vita privata, dieta, carriera e biografia

Chi è Noemi: età, vero nome, marito, figli, vita privata, dieta, carriera e biografia della cantante questa sera ospite di Fiorella Mannoia nel programma su Rai3 (dalle ore 23:20) “La versione di Fiorella”.

Dove è nata, età, carriera e biografia di Noemi

Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è nata a Roma il 25 gennaio del 1982 (età 39 anni). A 19 mesi fa la sua prima apparizione televisiva: compare in uno spot della Pampers. Suo padre è un musicista e infatti è proprio lui a trasmetterle la passione per la musica e per il pianoforte, strumento che inizia a suonare all’eta di 7 anni. Nel 2001 si diploma con il massimo dei voti al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, e si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Conseguita la prima laurea nel 2004, prosegue gli studi iscrivendosi al corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà, laureandosi nel 2006 con 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica.

Contemporaneamente agli studi lavora come corista nello spettacolo “Donna Gabriella e i suoi figli” di Gabriele Cirilli. Nel 2008 la svolta arriva grazie alla partecipazione a “X Factor”. Dopo varie partecipazioni al Festival di Sanremo e innumerevoli riconoscimenti, Noemi sarà in gara tra i 26 Big al Festival di Sanremo 2021.

Marito, figli e vita privata di Noemi

E’ legata dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band. Nel 2017 la cantante è stata pizzicata con suo padre e sua sorella nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, luogo che si sospettava avrebbe scelto per celebrare le nozze con lo storico fidanzato. E, in effetti, a gran sorpresa, a luglio 2018 i due sono convolati a nozze, proprio a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Per ora la coppia non ha figli e vive a Londra.

Curiosità su Noemi

Noemi ha un profilo Instagram che conta quasi 400mila follower, dove non manca di condividere selfie, progetti, pensieri e lavori. Nel 2020 documenta il suo cambiamento fisico: adotta il metodo tabata per dimagrire, mostrando i risultati sul suo profilo.

In merito a questo suo dimagrimento, Noemi si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair del febbraio scorso: “Ero ferma. Paralizzata. C’erano delle cose che m’inchiodavano. Un muro che mi impediva il viaggio. Sentivo il bisogno di dinamismo e rivoluzione, ma non sapevo come agirlo. Così, ho iniziato a fare i conti con me”.