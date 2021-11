Noemi chi è: marito Gabriele Greco, figli, vita privata, età, vero nome, peso e altezza della cantante

Chi è Noemi: marito Gabriele Greco, figli, vita privata, età, vero nome, peso e altezza della cantante. Noemi è la protagonista della puntata odierna dei Soliti Ignoti su Rai 1. Proverà a vincere soldi, indovinando le identità nascoste, per donarli in beneficenza.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Noemi

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma il 25 gennaio del 1982 (è alta 166 cm per un peso forma di 48 kg), da una famiglia originaria di Reggio Calabria. Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è una cantante italiana. Dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor.

Il marito e i figli, la vita privata di Noemi

Noemi è legata dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. E quindi… In realtà, funziona tutto benissimo fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna“, ha rivelato la cantante a Panorama.

Al momento, non dovrebbero avere figli. Non abbiamo molte altre informazioni sulla vita privata della cantante perché è molto riservata.

Noemi è molto popolare sui social network

Il profilo instagram di Noemi è praticamente il diario dell’artista. Con più di 580mila follower, la cantante romana non manca di condividere selfie, progetti, pensieri e lavori. Nel 2020 documenta il suo cambiamento fisico: adotta il metodo tabata per dimagrire, mostrando i risultati sul suo profilo.