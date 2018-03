ROMA – Prosegue la polemica tra Noemi, concorrente in gara tra i big a Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”, e Ermal Meta, vincitore della kermesse insieme a Fabrizio Moro grazie alla (discussa) “Non mi avete fatto niente”.

L’alterco è nato in occasione di un’ospitata della cantante negli studi di “E poi c’è Cattelan”, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Sky.

A chiamare la polemica il conduttore stesso, che ha provocato Noemi. “Dovete sapere – ha esordito – Che io e Noemi avevamo un progetto. Io le avevo proposto una canzone per Sanremo, un brano basato sui luoghi comuni. Le ho detto che ero sicuro che avremmo vinto. Lei però ha rifiutato dicendo ‘No, i luoghi comuni non vanno più’. E invece guarda chi ha vinto”. Noemi è scoppiata in una risata e ha rincarato la dose: “Ma il tuo era un pezzo originale?”.

Poco dopo, su Twitter, è arrivata la risposta di Ermal Meta: “Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali”.

L’accusa di Cattelan è riferita al fatto che nel brano come ‘Non mi avete fatto niente’ ci siano stereotipi facili a trovare consenso tra il pubblico. Il riferimento di Noemi, invece, è al fatto che il ritornello della canzone è stato giudicato piuttosto simile a quello di un altro brano, “Silenzio”, tanto che il duo Moro-Meta è stato persino sospeso durante una serata di Festival.

La polemica si è chiusa con un tweet di Meta: “Ognuno è libero di dire ciò che pensa, battute e risposte. Nel caso specifico da una parte c’è la tv e dall’altra c’è Twitter. Non mi dite che Twitter può intaccare la forza della TV!! Ma fattevela voi una risata, io rido già da mezz’ora, mi fanno male le mascelle”.

