ROMA – Noemi Letizia, la ragazza diventata famosa per la festa dei 18 anni a cui partecipò Silvio Berlusconi sarà nel cast di un reality show in fase di preparazione. Come riporta Il Mattino di Napoli, il programma avrà sei protagoniste, ma non sarà una seconda edizione di Lucky Ladies, già andato in onda su Fox Life. Le riprese inizieranno a metà maggio e avrà come protagoniste sei ragazze napoletane, più o meno giovani, che hanno superato i casting organizzati a Casa Rubinacci relais. Sarà un docu-reality basato su un format americano di successo, tutto da sperimentare in Italia.

“Sarà Noemi Letizia – scrive il quotidiano napoletano -, la ex papi girl di Berlusconi, da qualche mese mamma felice per la terza volta, a guidare il gruppo di donne che per quasi cento giorni trascorrerà buona parte della propria giornata sotto le luci delle telecamere. È vero che non si tratta della seconda edizione delle “Lucky Ladies”, ma è anche vero che il format è molto simile: “Sì, certo spiega Alessandra Rubinacci, co-autrice del programma e anima e motore dei provini napoletani – la sostanza è la stessa anche se, stavolta, la formula è quella del documentario. È chiaro che non mancheranno feste, aperitivi, vernissage, serate di gala, abiti lunghi, gioielli e tacchi a spillo. C’è bisogno di bellezza e leggerezza anche in tv e le “nostre” signore sono pronte a scendere in campo”. (fonte IL MATTINO)