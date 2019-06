ROMA – Massimo Giletti a Non è l’Arena ha sorpreso tutti con un ospite d’eccezione la sera del 2 giugno. Tra i presenti in studio, secondo il conduttore, c’era Mark Caltagirone, l’uomo che Pamela Prati avrebbe dovuto sposare. Mark però non è stato mostrato in video, dato che mercoledì sarà ospite di Live non è la D’Urso, e Giletti l’ha raggiunto dietro le quinte con Natalie Caldonazzo.

Dopo che Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno dichiarato che Mark Caltagirone non esiste, accusandosi a vicenda di aver mentito e accusando Pamela Perricciolo di aver orchestrato tutta la vicenda, la question sembrava andare verso un epilogo. A rilanciare e riaprire i giochi è stato Massimo Giletti, che da La7 anticipa il live show di Barbara D’Urso su Canale 5.

Durante la trasmissione, Giletti ha affermato che Mark Caltagirone esiste e che era ospite in studio, ma non avrebbe fatto vedere il suo volto: “Lo farà mercoledì da Barbara D’Urso”. Il conduttore si è recato dietro le quinte insieme a Natalie Caldonazzo, che lavorò con Pamela Prati al Bagaglino, e spiega mostrando un uomo di spalle: “Attenzione, c’è l’uomo che sta mettendo in crisi Barbara D’Urso. Non vorrei essere a casa della D’Urso questa sera, perché avere l’uomo che sostiene di essere Mark Caltagirone, è uno scoop”.

Giletti ha rimandato l’epilogo della vicenda alla prossima puntata di Live non è la D’Urso e ha ribadito: “Siccome parliamo di truffe, chiudere con una truffa mi sembra giusto. Ma la verità la saprete solo mercoledì da Barbara perché lui andrà lì e si presenterà. Non ve lo faccio vedere, sennò Barbara ci rimane male”.