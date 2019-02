ROMA – Nunzia De Girolamo intervistata da Massimo Giletti a Non è l’Arena parla di Claudio Baglioni e lo attacca per le sue posizioni contro il governo. La parlamentare gli ricorda di dover essere il direttore artistico, non l’artista e quale è il suo ruolo al Festival di Sanremo.

La De Girolamo ha detto a Giletti: “Sicuramente un’artista deve dire quello che pensa, il tema è che lì al Festival di Sanremo Claudio Baglioni è il direttore artistico e non l’artista”. La parlamentare ha anche ricordato la canzone di Luca e Paolo al Festival di Sanremo 2011: “Ho grande simpatia per Luca e Paolo però allora successe l’inferno. I telefoni erano roventi perché eravamo tutti basiti di fronte ad una canzone così forte nei confronti di Silvio Berlusconi”. Infine, un’ultima considerazione: “Essere di destra ed essere un artista è molto difficile”.