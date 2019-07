MILANO – Ospite di Paola Perego nel suo programma Rai Non Disturbare, Paola Barale torna a parlare di Raz Degan e delle dolci dichiarazioni che lui le ha rivolto negli ultimi mesi in tv: “Le cose non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”.

Affermazioni che lasciano intendere una certa amarezza, nonostante lei stessa ammetta che l’amore per l’ex modello israeliano è stato grande: “Mi ha aperto la vita, mi ha fatto scoprire il mondo. Mai stata così felice come quando ero con lui”.

Nel programma andato in onda nella seconda serata di martedì 9 luglio la ex valletta de La Ruota della Fortuna ha ripercorso i momenti salienti della propria vita, dall’infanzia spensierata a Fossano (Cuneo) alla carriera a Milano, al fianco di Mike Bongiorno, fino ai recenti viaggi, prima quello in barca a vela in Australia con Raz Degan e da ultimo quello in India.

Reduce dai festeggiamenti del suo cinquantaduesimo compleanno a Ibiza, Paola Barale è una single serena. E alla fatidica domanda sui figli che non ha, risponde: “Sinceramente non mi mancano. Ci ho pensato, ma devo ancora crescere io. Per certe cose sono rimasta ragazzina, forse proprio perché non ho fatto figli e non ho fatto questo passo di responsabilità. Non sono irresponsabile, sono libera”. (Fonte: Non Disturbare)