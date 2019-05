ROMA – A “Non è l’Arena” si parla di reddito di cittadinanza. Ed è subito caos. E, d’altronde, visti gli ospiti in studio, forse non poteva essere altrimenti. Chi sono gli ospiti? A “La7” per parlare del reddito di cittadinanza ci sono il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e i giornalisti Luca Telese e Mario Giordano.

Gasparri, Telese e Mario Giordano, durante la discussione animata, urlano e si sovrappongono. il conduttore allora decide di intervenire e si avvicina all’ex ministro dei governi Berlusconi: “Ma che avete fatto oggi? – chiede il conduttore di “Non è l’Arena” – Siete andati al corso dei programmi della D’Urso, dove s’ammazzano tutti?”. Fonte: Non è l’Arena.