Non è l’Arena, la lite in diretta tra Filippo Facci e Francesco Borrelli

ROMA – A Non è l’Arena lite in diretta in studio tra il giornalista Filippo Facci e il consigliere regionale campano Francesco Borrelli.

Tema del giorno è la morte di Ugo Russo, l’adolescente campano ucciso a Napoli una settimana fa.

Il politico del partito dei Verdi ha accusato Facci di averli dato dell’infame: “Sciacquati la bocca la prossima volta, impara l’educazione. Questo modo di comportarsi è simile a quello delle persone maleducate che fomentano volgarità e aggressività in tv. Infame lo dici a tuoi parenti, non ti permettere mai più”.

“Mi permetto anche altro… – la risposta di Facci – maleducato e buzzurro”.

“Buzzurro a me? – continua Borrelli – Voi cafoni schifosi sapete soltanto insultare”. Giletti a questo punto ha provato a fermarli: “Stiamo dando un pessimo esempio”.

“Se come mi è sembrato questa persona ha detto – le parole ancora di Facci – secondo me dolosamente interpretando, che io ero contento e sogghignavo per la molte di un ragazzo… (brusio in studio tra gli ospiti) allora se lo incontro di persona …”.

“Vorrei andare al di là – chiude Giletti il botta e risposta – se fate come a scuola… Non personalizziamo, diamo un pessimo esempio”.

Fonte: Non è l’Arena.