Non è l’Arena, Massimo Giletti e la ferita al naso. Cos’è successo?

ROMA – Massimo Giletti ieri, domenica 24 novembre, è andato in onda con una evidente ferita al naso. Il conduttore di Non è l’Arena, durante la trasmissione, non ha voluto dare spiegazioni ma si è limitato a una battuta iniziale:

“Questa sera – ha detto Giletti presentando la puntata – vedremo di tutto, strafalcioni, gaffe e anche le risse, in Parlamento e fuori per non farci mancare nulla, ma iniziamo con quello che succede nella vita normale, la quotidianità, devo dire che è anche in tema avendo il naso rotto, devo dire che tutto sommato rissa e pugni va bene, ecco cosa succede quando l’italiano perde le staffe nei momenti più strani e lì c’è uno che immortala”.

Un’altra rissa per Giletti?

Tempo fa Giletti, dopo una discussione accesa con un automobilista che aveva urtato e fatto cadere una ragazza in motorino, rimediò qualche schiaffone finendo anche in pronto soccorso. Episodio che all’epoca lo costrinse a saltare la diretta con il suo programma dell’epoca, Casa Rai Uno. Per l’occasione Giletti fu sostituito da Enza Sampò.

Comunque ora non resta che aspettare i prossimi giorni o la prossima puntata de L’Arena e sicuramente ne sapremo qualcosa in più.

