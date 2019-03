ROMA – I social hanno scritto di una presunta lite tra Mentana e Giletti che però i due negano attraverso un simpatico siparietto andato in onda durante il Tg delle 20 de La7.

Il chiaro riferimento è alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale che il direttore avrebbe dovuto fare sulle elezioni regionali in Basilicata, speciale che sarebbe andato a discapito del talk del giornalista torinese. I due però, avrebbero poi superato le loro divisioni con un accordo sugli orari di messa in onda che prevedeva Non è l’Arena fino a mezzanotte e a seguire lo speciale del telegiornale.

Nel siparietto, mentana dice a Giletti: “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo”. Giletti replica chiamando in causa i problemi di audio e si sofferma sulla distanza dei loro studi: “Ora siamo lontani. Che bei tempi erano quelli quando lanciavamo insieme dall0 studio Non è l’Arena. Chissà cosa succederà il prossimo anno da qua. Vedremo quello che succederà“. In questo modo, Giletti rafforza le voci che lo vorrebbero nuovamente in Rai la prossima stagione.

Mentana ci scherza su: “Se ce lo dici facciamo una bella anteprima, non solo della puntata, ma anche di quello che succederà l’anno prossimo”. “Sei tu che sai tutto”, replica Giletti con Mentana che ha già la prossima battuta: “Non vorrei che facessi Non è non è l’Arena”. Il giornalista torinese coglie l’occasione per ironizzare sul programma della D’Urso che va in onda su Canale 5: “Quello lo ha già fatto la D’Urso con Non è la D’Urso”.

Fonte: La7