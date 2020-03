Non è l’Arena, Sgarbi contro il virologo Pregliasco: “Non curate i malati da coronavirus”

ROMA – A Non è l’Arena scontro in diretta tra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco.

Il tema del giorno è il farmaco Avigan, in rete considerato uno dei farmaci più utili contro il coronavirus. Lo ripetiamo: in rete. Nella realtà è tutto diverso e più complicato come hanno spiegato in queste ore molti esperti.

“Lo conosciamo da tempo quel farmaco – ha detto per esempio Pregliasco durante l’ultima puntata del programma condotto da Massimo Giletti – e stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie”.

Finita qui? Naturalmente no perché in poco tempo in studio sono nate diverse polemiche tra il virologo e Vittorio Sgarbi.

“Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni – la risposta del virologo – Lei è incredibile, non devono farla parlare”.

“Le persone muoiono – la replica veramente dura di Vittorio Sgarbi -perché nessuno le ha curate, non le avete curate”.

Allora Pregliasco ha chiuso la questione definendolo un “irresponsabile”. Dopo momenti di forte tensioni, Vittorio Sgarbi è stato poi costretto a scusarsi con il virologo.

Forse di questi tempi queste polemiche, questi insulti, queste risse, specialmente in diretta televisiva, share o meno, andrebbero evitate. Forse.

Fonte: Non è l’Arena.