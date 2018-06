ROMA – E’ saltata l’intervista di Massimo Giletti a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi era atteso domenica 3 giugno per parlare della sua vicenda giudiziaria, anche alla luce di nuovi accadimenti, ma a sorpresa il conduttore ha annunciato che l’appuntamento è rimandato al prossimo 17 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Sarà un evento”, ha detto Giletti lasciando intuire che Corona farà dichiarazioni importanti e inedite. “Parlerà del processo, ci saranno persone che la penseranno in modo diverso da lui”, ha aggiunto.

Prontamente lo stesso Corona ha commentato su Instagram la notizia:

“Come ha detto Massimo Giletti, ci vediamo domenica 17 giugno, a #nonèlarena. Un programma libero, una trasmissione dove vince la libertà di parola. Una puntata dove racconterò quello che non ho mai detto. E sapete una cosa? Lo farò da uomo libero… come le mie parole”, ha fatto sapere ai suoi follower.

“Aprite bene le orecchie. Chi deve capire, ha già capito o è già fuggito… dicendo ‘non vengo’. Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano. Ma lo fanno solo quando si è dentro una cella. Fuori invece: vagano vagano… Ci vediamo domenica 17 giugno!!!”, ha concluso Corona.

Sarà la seconda apparizione in tv per Corona, dopo l’intervista a Verissimo del 26 maggio scorso. Ma a differenza del talk condotto da Silvia Toffanin, Corona dovrà parlare in diretta. E non a caso Giletti ha promesso “un evento” e non una intervista: l’ex fotografo dei Vip sarà messo in contraddittorio con altri ospiti in studio e ha già annunciato che rivelerà cose mai dette.