ROMA – A “Live – Non è la d’Urso” è scontro, scontro totale, tra Alberico Lemme (farmacista, dietologo o presunto tale, ex concorrente del “Grande Fratello” e soprattutto gran polemista) e la giornalista Francesca Barra.

Lei, la Barra. ha messo sotto accusa le frasi di Lemme a proposito dell’assenza di dolore se i figli dovessero morire perché è una mancanza di rispetto gravissima nei confronti di chi ha perso un figlio. Lemme, che come al solito si è presentato in modalità “faccio e dico quello che voglio”, ha iniziato ad offenderla: “Guarda che cosce che hai, non potresti mai seguire i miei consigli perché perderesti tempo”.

La giornalista, la povera Barra, dalla sua sfera ha provato a replicare, ma poi ha deciso abbandonare la sua poltrona e di lasciare lo studio: “Scusa Barbara ma io no sto qui a lasciarmi insultare quindi me ne vado. Vergogna! Ho un motivo per essere così, sono incinta e non mi lascio insultare in questo modo, scusa Barbara ma vado via“.

Ma a far discutere sono anche le tante frasi di Lemme sulle donne e sui gay. Frasi raccolte e mandate in onda con un servizio da Barbara d’Urso.

“Chiedi scusa Lemme…- dice la conduttrice – Io non l’avevo visto questo video se no con il cavolo che saresti entrato al Grande Fratello…”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.