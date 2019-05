Non è la d’Urso, l’agente di Pamela Prati: “Ha avuto dei problemi al cuore”

ROMA – A “Live – Non è la d’Urso”, e non poteva essere diversamente, si parla del matrimonio, o presunto tale, di Pamela Prati con Mark, o Marco, Caltagrone.

E in studio da Barbara d’Urso, la tanto discussa agente Eliana Michelazzo ha svelato che in questi giorni Pamela Prati ha avuto problemi di cuore: “Ha dei battiti molto accelerati, sta male per questa situazione – dice la Michelazzo – ma il matrimonio ci sarà”.

E ancora: “Non è vero che il matrimonio è posticipato, Pamela però sta male e in più abbiamo dovuto cambiare struttura perchè la location ci ha dato picche. Il matrimonio è previsto per l’8 maggio, ma il proprietario della location ha restituito l’assegno”. Fonte: Live non è la d’Urso.