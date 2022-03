Non è l’Arena, Povia: “Zelensky dovrebbe abdicare”. Alan Friedman: “E’ pazzo”

Da no vax a pro Putin. Nel salotto di Non è l’Arena il cantautore Povia, invitato in studio da Massimo Giletti, dice la sua sull’invasione russa in Ucraina.

Le parole di Povia: “Zelensky dovrebbe abdicare”

Cambia la stagione, dal coronavirus si è passati all’invasione in Ucraina, ma Povia continua a polemizzare in studio. Ma cosa ha detto il cantante? Questo:

“Da una parte – dice il cantante nel salotto di Massimo Giletti – abbiamo uno che non si ferma perché ha fatto un’azione di invasione. Sappiamo anche che dal 2014 c’è un conflitto in Ucraina ed è stato fatto un referendum nelle regioni del Donbass. Detto questo possiamo riempirci la bocca tutti i giorni, ma sappiamo che ogni minuto c’è morte e devastazione”. Quindi, conclude, “il più irresponsabile in questo momento dopo 18 giorni di guerra, quanto Putin se non più di Putin, è Zelensky che dovrebbe abdicare al trono”.

Alan Friedman e la reazione pacata dopo le parole di Povia

Finita la dichiarazione è del cantante stato inquadrato per un attimo il giornalista Alan Friedman che, completamente esterrefatto, ha accennato con le dita alla tempia il tipico segno che indica “è pazzo”.

