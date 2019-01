ROMA – Scontro sul reddito di cittadinanza nella trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti, puntata andata ieri sera, domenica 27 gennaio su La7.

Come detto si è tornati a parlare in merito al reddito di cittadinanza e, in trasmissione, è intervenuto sulla questione Alberto Forchielli. L’economista non crede nell’utilità del progetto portato avanti dal Movimento 5 Stelle, e si vede costretto a rispondere, con toni anche piuttosto accesi, a Francesca Sardella. La ragazza, laureata in Scienze Politiche, con specializzazione e con un master in scadenza, non accetta la visione dell’economista.

“Il reddito è come l’anticristo” afferma Forchielli. E la Sardella risponde: “Il modo in cui lei si rivolge è veramente offensivo. Io porto la mia esperienza. Ho due laure, due master, parlo correntemente due lingue ma sono disoccupata. E oltretutto sono costretta ad umiliarmi con lavori poco retribuiti.”

L’economista poi controbatte:” Ma cosa hai studiato?” e la giovane: “Sono laureata in scienze politiche.” Forchielli risponde ancora: ”Ho passato anni a cercare di far capire l’inutilità di quella laurea e di quel percorso di studi. Leggi il mio libro” conclude.

“Se arriva un divano vuol dire che siamo pronti a vivisezionare il reddito di cittadinanza” dice il conduttore, senza rinunciare all’ironia. “A me non arriva perché sono fuori Isee, ma seduti da qua non è male”.